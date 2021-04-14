Читатели британской газеты «The Sun» негативно отреагировали на новость о возможной встрече российского президента Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена

13 апреля Байден позвонил Путину по телефону и предложил ему провести личную встречу в самое ближайшее время.

«Следующим шагом Путина должна стать пресс-конференция по итогам саммита с Байденом, в ходе которой Байден проявит все свои слабости — начнет теряться в мыслях и давать бессвязные ответы на вопросы репортеров», — написал в комментариях один из читателей.

Другой читатель призвал Владимира Путина «дать пощечину НАТО».

«И любой, кто думает, что у него не хватит смелости для этого, очень наивен», — заключил он.

«У сонного Джо есть активы на Украине. Это единственная причина, по которой он вовлечен в эту ситуацию», — написал еще один читатель.

Кроме того, хозяин Белого дома пригрозил, что российскому лидеру придется ответить за «вмешательство» в выборы в США.

После заявлений Байдена Россия отозвала посла в США Анатолия Антонова для консультаций. Позднее Путин пожелал здоровья Байдену, отметив, что в других людях нам видны свои собственные качества.