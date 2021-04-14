Певец и продюсер Валерий Меладзе стал отцом шестого ребенка. Об этом 14 апреля сообщает Telegram-канал «Культурная прачечная»

Буйнов защитил Меладзе от правил русского языка © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк Альбина Джанабаева в Instagram рассказала о беременности.

«У Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой родилась дочь! Для певца это шестой ребенок. Новость появилась в официальном аккаунте КВН, на съемках которого вчера присутствовал Меладзе как член жюри», — сообщили в паблике.

Меладзе присутствовал в качестве члена жюри на игре 1/8 финала КВН. Он принял участие в одной из сценок выступавшей команды.

«Что в этом чемодане?» — спросил Меладзе у кавээнщика. «Что-то неверо-неверо-невероятное», — нашелся игрок и развеселил Меладзе.

В семье Меладзе и Джанабаевой уже есть двое сыновей: 17-летний Константин и 6-летний Лука. Кроме того, от предыдущего брака у певца три дочери.

Сообщается, что шестой ребенок Меладзе — девочка, других подробностей пока нет.