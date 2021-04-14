«Галицкий язык» на Украине сталкивается с упорным сопротивлением спецслужб, несмотря на то что некоторые его лексемы используются в современной украинской речи. Об этом в своей статье пишет автор Украина.ру Олег Хавич

На Украине, по словам автора, продолжает существовать и широко использоваться не имеющий официального статуса «галицкий язык». На нем говорят жители Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей, а также выходцы из них.

«Но любая попытка заявить о самом существовании такого языка в последние годы сталкивается с весьма упорным (хотя и не таким жестким, как по отношению к "пророссийским сепаратистам") противодействием украинских спецслужб», — отметил Хавич.

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«Причем речь не о борьбе с галицкими лексемами, которые ныне в той или иной мере знакомы жителям Украины, — типа "вуйко" (брат матери, в широком понимании — дядя, в том числе при обращении к незнакомому мужчине), "баняк" (кастрюля), "варьят" (сумасшедший), "газда" (хозяин), "дзыгар" (часы), "зупа" (суп), "кнайпа" или "локаль" (забегаловка), "маринарка" (пиджак), "мэшты" (туфли), "патэльня" (сковородка), "ровер" (велосипед),"слоик" (стеклянная банка), "файка" (курительная трубка), "цитрина" (лимон) и, конечно же, "шляк бы тэбэ трафыв" (чёрт бы тебя побрал)», — добавил Хавич.

Подробнее о том, что представляет собой «галицкий язык», читайте в статье на сайте Украина.ру