С начала 2021 года США в два раза усилили воздушную разведку у российских границ, сообщила советник делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова 14 апреля

Жданова выступила на чрезвычайном совместном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности и постоянного совета ОБСЕ. Форум проводится по запросу Украины, его основная цель — обсуждение военной активности на российско-украинской границе.

«Страны НАТО не гнушаются провокационными действиями вблизи российских рубежей, где, например, Вашингтон с начала года вдвое усилил воздушную разведку. Внимательно следим за американскими боевыми кораблями, которые в настоящий момент находятся в акватории Черного моря», — сообщила советник.

Разведка США обвинила Деркача в действиях с подачи РФ © CC0, Pixabay

Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.