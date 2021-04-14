Украинские войска укомплектованы оружием и техникой на 95% и находятся на линии соприкосновения в Донбассе, сообщила советник делегации РФ Юлия Жданова на чрезвычайном совместном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности и постоянного совета ОБСЕ 14 апреля

Резкий скачок нарушений режима прекращения огня в Донбассе уже говорит о том, что Вооруженные силы Украины заняли позицию на эскалацию провокационных действий, сообщила советник делегации РФ в ОБСЕ.

«Осуществляются переброски подразделений сил специальных операций, снайперских и диверсионных групп. Подтягиваются свежие формирования. Укомплектованность [украинских] соединений вооружениями и техникой составляет 95%», — заявила Жданова.

Военный корреспондент сказал, почему Донбасс отказался от диверсий на территории Украины © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Так, в зоне проведения Операции объединенных сил сосредоточена украинская группировка численностью около 60 тыс. человек, заявила Жданова.

Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.