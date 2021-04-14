Резкий скачок нарушений режима прекращения огня в Донбассе уже говорит о том, что Вооруженные силы Украины заняли позицию на эскалацию провокационных действий, сообщила советник делегации РФ в ОБСЕ.
«Осуществляются переброски подразделений сил специальных операций, снайперских и диверсионных групп. Подтягиваются свежие формирования. Укомплектованность [украинских] соединений вооружениями и техникой составляет 95%», — заявила Жданова.
По словам советника делегации России в ОБСЕ, под диктовку западных «друзей» в настоящий момент Украина концентрирует войска в Херсонской области на границе с Крымом и рядом с линией соприкосновения в Донбассе.
Так, в зоне проведения Операции объединенных сил сосредоточена украинская группировка численностью около 60 тыс. человек, заявила Жданова.
Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.