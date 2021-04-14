Певец Юрий Лоза 13 апреля рассказал в Facebook о своей встрече с солистом белорусского ансамбля «Песняры» Леонидом Борткевичем перед его отъездом в США

Ранее стало известно, что на 72-м году жизни от сахарного диабета скончался Леонид Борткевич, бывший солистом, а затем лидером фолк-рок-ансамбля «Песняры».

Ольги Корбут, в США поговорил с певцом о том, что ждало его семью за границей.

«Мы сидели после концерта за чашкой чая, ругали бардак, царивший тогда в ещё не распавшейся стране и обсуждали их отъезд. Он прекрасно понимал, что за океаном его ждёт в лучшем случае кабак, но и оставаться им было невозможно», — написал Лоза.

В 2000 году Борткевич вернулся в Белоруссию. Он вновь стал солистом ВИА «Песняры» и оставался им, пока не умер руководитель коллектива Владимир Мулявин. После распада ВИА Борткевич вместе с Анатолием Кашепаровым и Олегом Молчаном объединились в ансамбль «Песняры».