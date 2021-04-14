Премьер-министр Армении Никол Пашинян на выступлении в парламенте оговорился, назвав российского лидера Владимира Путина президентом Франции. Видео выступления политика разместили 14 апреля в YouTube парламента Армении

Пашинян остался доволен встречей с Путиным © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

«В соответствии с заявлением, сделанным 1 октября президентом США Дональдом Трампом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Франции Владимиром Путиным…» — сказал Пашинян.

В июне в Армении пройдут досрочные выборы в парламент, решение о которых было принято в результате переговоров властей с оппозицией. Пашинян обещал подать в отставку в конце апреля, чтобы запустить процесс роспуска законодательного органа.