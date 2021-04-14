Казус произошел во время речи политика о деталях договоренностей по Нагорному Карабаху, которые были заключены осенью 2020 года.
«В соответствии с заявлением, сделанным 1 октября президентом США Дональдом Трампом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Франции Владимиром Путиным…» — сказал Пашинян.
В июне в Армении пройдут досрочные выборы в парламент, решение о которых было принято в результате переговоров властей с оппозицией. Пашинян обещал подать в отставку в конце апреля, чтобы запустить процесс роспуска законодательного органа.