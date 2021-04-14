В Николаеве мужчина не успел сесть в трамвай и решил пробежаться перед движущимся транспортом несколько кварталов. Соответствующее видео, снятое регистратором на водительской кабине, опубликовали на днях в Сети

В Киеве пьяный украинец запугал прохожих змеями © РИА Новости, Андрей Соломонов | Перейти в фотобанк

«Зачем ему вообще трамвай был нужен? Он быстрее трамвая добежал бы до места назначения!», «Он просто показал пальцем, что будет бежать впереди трамвая 1 километр, что тут такого?», «Молодец! Потроллил немного хама — водителя. И бежал, кстати, быстрее черепахи трамвая — не создавая помехи для движения», «Молодец мужик! И где только набирают водителей трамваев. В основном хамы! И это частое явление, когда перед носом человека закрывают двери! Мужчину понять можно», — высказались пользователи в комментариях к видео.

В марте в Одессе женщину не пустили в трамвай из-за карантинных ограничений. Она вышла из салона и отправилась по своим делам прямо по рельсам, перед трамваем. Тем самым она заблокировала работу транспорта.