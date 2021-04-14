Украинская певица Ани Лорак на днях опубликовала в Instagram фото с 9-летней дочерью, подписчики звезды не смогли решить, на кого из родителей девочка больше похожа

Кто быстрее: бывший Лорак похвастался новым романом после аналогичного признания певицы © Мурат Налчаджиоглу/Инстаграм

«Красотки», «Как сестренки», «Красавицы — мама и доченька», — в комплиментах подписчики певицы были единодушны.

Однако фанаты Лорак заняли различные позиции относительно того, с кем из родителей больше проявляется внешнее сходство девочки.

«Какая София уже большая, всё больше и больше на вас похожа», «Настоящая турчанка», — решили подписчики.

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Недавно в СМИ появились предположения, что Лорак может вновь вернуться к бывшему мужу, турецкому предпринимателю Мурату Налчаджиоглу. Экс-супруги появились вместе на именинах дочери Филиппа Киркорова, но не дали комментариев о личной жизни. Ранее они заявили, что у них есть отношения с новыми возлюбленными.