На снимке Лорак с дочерью Софией шлют подписчикам поцелуй. Мама и дочь выбрали для совместного фото скромные свитшоты, Лорак дополнила образ бейсболкой. Певица предпочла оттенки цвета хаки, а ее дочка — светло-сиреневый.
«Красотки», «Как сестренки», «Красавицы — мама и доченька», — в комплиментах подписчики певицы были единодушны.
Однако фанаты Лорак заняли различные позиции относительно того, с кем из родителей больше проявляется внешнее сходство девочки.
«Какая София уже большая, всё больше и больше на вас похожа», «Настоящая турчанка», — решили подписчики.
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Недавно в СМИ появились предположения, что Лорак может вновь вернуться к бывшему мужу, турецкому предпринимателю Мурату Налчаджиоглу. Экс-супруги появились вместе на именинах дочери Филиппа Киркорова, но не дали комментариев о личной жизни. Ранее они заявили, что у них есть отношения с новыми возлюбленными.