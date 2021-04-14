Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с премьер-министром Японии Ёсихиде Cугой обострение ситуации в Донбассе, сообщила пресс-служба украинского лидера 14 апреля

«Рад разговору с Ёсихидэ Сугой. Благодарен за поддержку Японией территориальной целостности Украины», — сказал Зеленский.

Президент Украины назвал Японию одним из ведущих партнеров Украины и сказал о том, что будет рад приветствовать Ёсихидэ Сугу в Киеве на праздновании Дня независимости Украины и саммите «Крымской платформы».