«Рад разговору с Ёсихидэ Сугой. Благодарен за поддержку Японией территориальной целостности Украины», — сказал Зеленский.
Президент Украины назвал Японию одним из ведущих партнеров Украины и сказал о том, что будет рад приветствовать Ёсихидэ Сугу в Киеве на праздновании Дня независимости Украины и саммите «Крымской платформы».
Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.