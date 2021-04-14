Ранее Кошмал выложила в соцсети снимки спящих рядом с ней в постели сына и белоснежного кота. Фанаты звезды «Сватов» восхитились и ребенком, и питомцем актрисы. Актриса вышла замуж в 2019 году, ее двухлетнего сына зовут Михаил.
Наибольший ажиотаж в соцсети вызвали атмосферные фото Кошмал в корсете. Черный корсет туго затянут на фигуре звезды. Она присела на полку под зеркалом в деревянной оправе среди ваз с сухоцветами.
«Восторг от фото», «Безупречно, феноменально», «Милый цветочек вырос в Дикую розу», «В сериале "Сваты" вы были очень очаровательны», — написали поклонники звезды.
Также подписчиков Кошмал по-прежнему интересует, выйдут ли «Сваты»-7. Ранее актриса сообщила, что съемки седьмого сезона не завершены и пока рано говорить о выходе сериала на экраны.
Съемки последнего, седьмого сезона сериала «Сваты» получились многострадальными: сначала в дело вмешалась политическая ситуация на Украине, и многим актерам просто запретили въезд в страну, где снимали картину, позже работу пришлось приостановить из-за пандемии.