Актриса из популярного сериала «Сваты» Анна Кошмал на днях в Instagram опубликовала соблазнительные фото в корсете и нежные — с сыном и котом

Ранее Кошмал выложила в соцсети снимки спящих рядом с ней в постели сына и белоснежного кота. Фанаты звезды «Сватов» восхитились и ребенком, и питомцем актрисы. Актриса вышла замуж в 2019 году, ее двухлетнего сына зовут Михаил.

«Сваты-7»: Добронравов высказался о 4 июня © Федор Добронравов/Инстаграм

«Восторг от фото», «Безупречно, феноменально», «Милый цветочек вырос в Дикую розу», «В сериале "Сваты" вы были очень очаровательны», — написали поклонники звезды.

Также подписчиков Кошмал по-прежнему интересует, выйдут ли «Сваты»-7. Ранее актриса сообщила, что съемки седьмого сезона не завершены и пока рано говорить о выходе сериала на экраны.

Съемки последнего, седьмого сезона сериала «Сваты» получились многострадальными: сначала в дело вмешалась политическая ситуация на Украине, и многим актерам просто запретили въезд в страну, где снимали картину, позже работу пришлось приостановить из-за пандемии.