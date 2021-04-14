В Славянске необходимо провести перевыборы. Об этом 14 апреля заявил мэр города Вадим Лях в своем Facebook

ВСУ стягивают тяжелое вооружение под Славянск © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

«Депутатское большинство не смогло смириться с результатами выборов и теперь пытается отыграть все обратно. Мне не дают нормально работать, шантажируют. Но дело не во мне — дело в Славянске», — написал Лях.

Он обратился с письмом к председателю Донецкой обладминистрации Павлу Кириленко с просьбой рассмотреть возможность назначения перевыборов депутатов и мэра Славянского городского совета, а на промежуточный период ввести военно-гражданскую администрацию (ВГА).

«Не нужно пугаться аббревиатуры ВГА. Для обычных людей жизнь не изменится. Будет глава ВГА. Он примет решение о бюджете. Будет ремонт дорог, реконструкция моста, пойдут все необходимые выплаты и зарплаты. А мы с вами встретимся на выборах», — заверил Лях.

Выборы в Славянске прошли в ноябре 2020 года. По данным Центризбиркома, в голосовании приняло участие почти 28 тысяч избирателей. Общее количество избирателей, включенных в реестр — свыше 85 тысяч. За Ляха проголосовало 60,87% (16 811) избирателей.

Военно-гражданская администрация — временный орган государственной власти на Украине, действующий на территории Донецкой и Луганской областей. ВГА подчиняются Антитеррористическому центру при Службе безопасности Украины.