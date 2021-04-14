Украинский боксер Александр Усик опубликовал 13 апреля в Instagram фото, на котором он в непривычном образе, подписчики стали прочить ему большое будущее в политике, вплоть до кресла президента

«Я готовился к встрече с Богом»: Усик рассказал, как вера спасла его от смертельной болезни © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

«Так держать!», «Прическа, наконец-то», «Солидный», «Вот если вы когда-нибудь станете президентом, можно я такой портрет повешу у себя в комнате?», «Всем привет! Я из Сибири, Кемерово. Усика в президенты Украины! И России!» — написали Усику в комментариях.

Боксер никак не прокомментировал перемены во внешности.

Похоже, что фото было сделано в рамках промокампании WePlay Ultimate Fighting League. Ранее Александр Усик вместе с боксером Василием Ломаченко заключили договор с холдингом, который объединяет турниры по боксу и киберспорту.