На фото Усик изображен в классическом образе. Вместо привычной боксерской формы он предстал перед подписчиками в строгом поло и трикотажном блейзере. Кроме того, все отметили аккуратную стрижку Усика.
«Так держать!», «Прическа, наконец-то», «Солидный», «Вот если вы когда-нибудь станете президентом, можно я такой портрет повешу у себя в комнате?», «Всем привет! Я из Сибири, Кемерово. Усика в президенты Украины! И России!» — написали Усику в комментариях.
Боксер никак не прокомментировал перемены во внешности.
Похоже, что фото было сделано в рамках промокампании WePlay Ultimate Fighting League. Ранее Александр Усик вместе с боксером Василием Ломаченко заключили договор с холдингом, который объединяет турниры по боксу и киберспорту.