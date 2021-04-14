Звонок президента США Джо Байдена президенту РФ Владимиру Путину даёт шанс на мирное решение проблем вокруг Украины, но угроза начала военных действий остаётся достаточно серьёзной. Об этом сказал украинский дипломат Александр Чалый в эфире телеканала «НАШ» 13 апреля

«Я бы не расслаблялся. Я очень рад, что Байден перезвонил [Владимиру Путину] сам… И это сигнал и для наших политиков, что даже Соединённые Штаты, они осознают границу своих возможностей относительно России», — сказал Чалый.

Дипломат напомнил о сценарии развития событий в Грузии в 2008 году, когда США «реально не смогли помочь» Тбилиси, и отметил, что звонок Байдена Путину с предложением о встрече даёт Украине шанс. По его мнению, такое предложение можно рассматривать как определённое дипломатическое извинение Байдена за известные слова. А тот факт, что предложение принято, говорит о том, что Россия намерена воспользоваться возможностью улучшить отношения с США, и поэтому идти на обострение из-за Украины — в этом для Москвы «нет никакой логики», считает эксперт. МИД Украины прокомментировал возможное наступление Киева на Донбасс © Facebook, Операція об'єднаних сил

«Однако и в США, и в Европе, и в Украине, и в России есть достаточные политические и даже бюрократические собственные силы, которые заинтересованы в том, чтобы тут (на Украине — ред.) военные действия начались», — сказал дипломат, добавив, что ни Байден, ни Путин, ни Владимир Зеленский, ни руководители европейских стран — «полностью не контролируют эти силы».

«Даже эксцесс исполнителя может привести к трагическим событиям», — предостерёг Чалый. Он добавил, что поэтому срочно необходимо начать процесс деэскалации, и Украина должна быть лидером в этом процессе.

Во вторник 13 апреля состоялся телефонный разговор между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. В частности, собеседники обсудили ситуацию на Украине.

С конца февраля в Донбассе началось обострение военного конфликта, несмотря на договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки. Киев начал стягивать войска к границам ДНР и ЛНР. В свою очередь, Россия начала переброску войск к украинской границе, что вызвало обеспокоенность в США и ЕС.

Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.