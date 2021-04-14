«Я бы не расслаблялся. Я очень рад, что Байден перезвонил [Владимиру Путину] сам… И это сигнал и для наших политиков, что даже Соединённые Штаты, они осознают границу своих возможностей относительно России», — сказал Чалый.
Дипломат напомнил о сценарии развития событий в Грузии в 2008 году, когда США «реально не смогли помочь» Тбилиси, и отметил, что звонок Байдена Путину с предложением о встрече даёт Украине шанс. По его мнению, такое предложение можно рассматривать как определённое дипломатическое извинение Байдена за известные слова. А тот факт, что предложение принято, говорит о том, что Россия намерена воспользоваться возможностью улучшить отношения с США, и поэтому идти на обострение из-за Украины — в этом для Москвы «нет никакой логики», считает эксперт.
«Однако и в США, и в Европе, и в Украине, и в России есть достаточные политические и даже бюрократические собственные силы, которые заинтересованы в том, чтобы тут (на Украине — ред.) военные действия начались», — сказал дипломат, добавив, что ни Байден, ни Путин, ни Владимир Зеленский, ни руководители европейских стран — «полностью не контролируют эти силы».
«Даже эксцесс исполнителя может привести к трагическим событиям», — предостерёг Чалый. Он добавил, что поэтому срочно необходимо начать процесс деэскалации, и Украина должна быть лидером в этом процессе.
Во вторник 13 апреля состоялся телефонный разговор между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. В частности, собеседники обсудили ситуацию на Украине.
С конца февраля в Донбассе началось обострение военного конфликта, несмотря на договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки. Киев начал стягивать войска к границам ДНР и ЛНР. В свою очередь, Россия начала переброску войск к украинской границе, что вызвало обеспокоенность в США и ЕС.
Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.