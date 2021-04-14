Член Всеукраинского объединения (ВО) «Свобода» Игорь Мирошниченко требует отобрать храмы у Украинской православной церкви (УПЦ) и «возвратить в лоно церкви-матери», а священнослужителей депортировать из страны. Об этом на днях он заявил на своей странице в Facebook

При этом Мирошниченко не уточнил, кого имеет в виду под названием «церковь-мать». Часто, по отношению к украинскому православию, политики так называют Константинопольский патриархат.

«Храмы Украинской православной церкви должны быть раз и навсегда депортированы из Украины вместе со священниками и Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием», — заявил экс-депутат Верховной Рады Мирошниченко.

Мирошниченко также назвал хозяев монастыря «ублюдками» и выдвинул им обвинения в незаконном строительстве. Никаких доказательств своим словам политик не предоставил.

Прихожане УПЦ принесли Зеленскому 1 млн подписей против переименования церкви © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел «объединительный собор», в результате которого образовалась одна раскольническая структура — так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ).

ПЦУ получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об автокефалии (независимости).

На сегодняшний день единственной канонической православной церковью на Украине является Украинская православная церковь (УПЦ), дискриминация которой после создания ПЦУ усилилась.