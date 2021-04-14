Днем ранее по инициативе США состоялся телефонный разговор Байдена и его российского коллеги Владимира Путина, где прозвучало предложение провести личную встречу в третьей стране в ближайшие месяцы.
«Стороны пока не планируют перечень тем для обсуждения, понимаете, пока нет никакой подготовки к этой встрече», — цитирует агентство Пескова.
Как сообщается, Песков также отметил важность двусторонних отношений в тех аспектах, которые представляют взаимный интерес и в обсуждении которых стороны заинтересованы.
Ранее в ООН позитивно оценили переговоры Путина и Байдена. Открытый и позитивный диалог между Россией и США крайне важен для мира и безопасности, сказал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик о беседе между президентами России и США.
Итоги разговора лидеров РФ и Соединенных Штатов также оценили и рынки, это привело к резкому росту курса рубля вечером 13 апреля. Эта тенденция продолжилась и 14 апреля.
Кроме того, рынок акций РФ поднялся к уровням начала апреля за счет ослабления геополитической напряженности.