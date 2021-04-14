Предложение американского президента Джо Байдена провести двусторонний саммит США-РФ на высшем уровне пока не преобразовалось в конкретные действия по подготовке встречи, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости 14 апреля

Днем ранее по инициативе США состоялся телефонный разговор Байдена и его российского коллеги Владимира Путина, где прозвучало предложение провести личную встречу в третьей стране в ближайшие месяцы.

«Стороны пока не планируют перечень тем для обсуждения, понимаете, пока нет никакой подготовки к этой встрече», — цитирует агентство Пескова.

Зеленский разбушевался: зачем президент Украины бросил вызов Байдену © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

Ранее в ООН позитивно оценили переговоры Путина и Байдена. Открытый и позитивный диалог между Россией и США крайне важен для мира и безопасности, сказал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик о беседе между президентами России и США.

Итоги разговора лидеров РФ и Соединенных Штатов также оценили и рынки, это привело к резкому росту курса рубля вечером 13 апреля. Эта тенденция продолжилась и 14 апреля.

Кроме того, рынок акций РФ поднялся к уровням начала апреля за счет ослабления геополитической напряженности.