По традиции, после окончания Великого поста и посещения церкви в праздник Пасхи люди стремятся на пикники на природе. Однако синоптики предупреждают о не самых подходящих для пикников и прогулок погодных условиях.
По словам Мартазиновой, холода придут на Украину еще за неделю до майских праздников, в конце апреля.
«В день Пасхи температура может даже чуть-чуть понизиться. Пасха будет прохладной, хоть и без осадков, но не очень радостной, не открытое небо», — сообщила синоптик.
В первые дни мая на Украине кроме похолодания также ожидаются дожди. По сравнению с предыдущими годами этот май в целом будет более холодным, жары ждать не стоит, прогнозируют синоптики. Однако после Пасхи все же наступит потепление.
В свою очередь, народный синоптик Леонид Горбань подтвердил прогноз ученых-синоптиков о нежарком мае. В день Пасхи тепла ждать не приходится, заявил он. При этом из-за неустойчивой погоды весь 2021 год на Украине будет неурожайным, предупредил Горбань.