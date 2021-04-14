В начале мая, на Пасху, Украину ждет похолодание. Об этом 14 апреля сообщили «Обозревателю» заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова и народный синоптик Леонид Горбань

Второй год без Пасхи. Церкви на Украине грозят локдауном © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По словам Мартазиновой, холода придут на Украину еще за неделю до майских праздников, в конце апреля.

«В день Пасхи температура может даже чуть-чуть понизиться. Пасха будет прохладной, хоть и без осадков, но не очень радостной, не открытое небо», — сообщила синоптик.

В первые дни мая на Украине кроме похолодания также ожидаются дожди. По сравнению с предыдущими годами этот май в целом будет более холодным, жары ждать не стоит, прогнозируют синоптики. Однако после Пасхи все же наступит потепление.

В свою очередь, народный синоптик Леонид Горбань подтвердил прогноз ученых-синоптиков о нежарком мае. В день Пасхи тепла ждать не приходится, заявил он. При этом из-за неустойчивой погоды весь 2021 год на Украине будет неурожайным, предупредил Горбань.