Деэскалация в Донбассе может произойти лишь в случае отказа вооруженных сил Украины от провокационных действий. Об этом 14 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости

Песков: Кремль не получал запросов на переговоры от Зеленского © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Таким образом он ответил на вопрос, пришли ли главы России и США в ходе телефонного разговора к понимаю в части необходимой деэскалации на границах с Украиной.

Во вторник, 13 апреля, по инициативе США состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Джо Байдена. В ходе беседы Байден, в частности, высказал обеспокоенность «внезапным» усилением военных РФ в Крыму и на границе с Украиной.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и Донецкая и Луганская Народные Республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На днях политолог Олег Матвейчев объяснил, что президент Украины Владимир Зеленский усиливает напряженность в Донбассе для того, чтобы привлечь внимание американского президента.