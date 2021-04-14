После звонка президента США Джо Байдена президенту РФ Владимиру Путину можно говорить о микроразрядке напряжённости после нарастания опасности военного конфликта в Донбассе. Об этом сказал политолог Вадим Карасёв, открывая во вторник, 13 апреля, интеллект-шоу «Черный квадрат» на телеканале «НАШ»

«Сегодня будем говорить о несостоявшейся войне, скорее всего, я думаю, после звонка Байдена Путину. Хотя такая перспектива, конечно же, в последние дни, мне кажется, нарастала. Было тревожно…» — сказал Карасёв.

Он рассказал, что люди на улице спрашивали, будет ли война, «ситуация нагнетания и военного присутствия России на границе с Украиной, она, конечно, их тревожила».

При этом Украина и РФ обменивались достаточно серьезными заявлениями, на повышение ставок играли и западные партнёры Киева, отметил политолог.

Однако, по мнению Карасёва, «звонок Байдена Путину в какой-то степени внёс ну если не большую, то микроразрядку напряжённости…». Военный эксперт сказал, когда США точно заставят Украину атаковать Донбасс © пресс-служба президента Украины

Во вторник 13 апреля, состоялся телефонный разговор между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. В частности, собеседники обсудили ситуацию на Украине.

С конца февраля в Донбассе началось обострение военного конфликта, несмотря на договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки. Киев начал стягивать войска к границам народных республик Донецка и Луганска. В свою очередь, Россия начала переброску войск к украинской границе, что вызвало обеспокоенность в США и ЕС.

Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.