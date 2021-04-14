Белорусский хип-хоп-исполнитель Серёга (Сергей Пархоменко), проживающий на Украине, в интервью Дмитрию Гордону 13 апреля высказался в поддержку добрых взаимоотношений между народами Украины, России и Белоруссии вопреки политическим играм в мире

В беседе с Гордоном рэпер пояснил, что ему близки все три страны — Белоруссия, Россия и Украина и что он против глобальных потрясений.

Рэпер Серега взорвал TikTok, станцевав на высоте 6 тыс. м © Сергей Пархоменко/Инстаграм

«Я очень хочу, чтобы в Украине, России, Белоруссии как можно дольше погибало как можно меньше людей. Я очень не хочу, чтобы люди, которые раньше ходили друг к другу в гости, звонили, ездили на концерты, делали бизнес совместный, дружили, роднились, чтобы они были врагами. Я не хочу здесь войны», — сказал Серёга.

Он выразил надежду, что геополитические игры не испортят жизнь простым людям.

Серега (Сергей Пархоменко) — белорусский хип-хоп исполнитель, прославился после выхода хита «Черный бумер». Выступает с концертами в России, Белоруссии и Украине. Живет на Украине.