В беседе с Гордоном рэпер пояснил, что ему близки все три страны — Белоруссия, Россия и Украина и что он против глобальных потрясений.
По словам артиста, те, кто управляют событиями, делают все для того, «чтобы мы путались, ссорились, ругались, не могли найти точки соприкосновения и примирения».
«Я очень хочу, чтобы в Украине, России, Белоруссии как можно дольше погибало как можно меньше людей. Я очень не хочу, чтобы люди, которые раньше ходили друг к другу в гости, звонили, ездили на концерты, делали бизнес совместный, дружили, роднились, чтобы они были врагами. Я не хочу здесь войны», — сказал Серёга.
Он выразил надежду, что геополитические игры не испортят жизнь простым людям.
Серега (Сергей Пархоменко) — белорусский хип-хоп исполнитель, прославился после выхода хита «Черный бумер». Выступает с концертами в России, Белоруссии и Украине. Живет на Украине.