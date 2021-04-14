В Житомире на детской площадке у многоквартирного дома неизвестные повесили два черных мешка под видом трупов с надписью: «Они не заплатили взносы за ОСМД (объединение совладельцев многоквартирного дома. — Ред.) Покровское, 94». Об этом 13 апреля сообщил zhitomir.info

На Украине стало больше должников за коммуналку © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Жители обращались к дежурному полиции, он сказал идти на Леси Украинки писать заявление, потому что это уголовная статья — запугивание, буллинг. И как это объяснять детям, которые играют на площадке?» — возмутилась одна из жительниц дома.

Местные приписывают создание пугающей «инсталляции» главе упомянутого на мешках ОСМД «Покровское, 94» Александру Нановскому. Он в ответ заверяет, что на площадке повесили всего лишь боксерские груши и обтянули их черными пакетами, чтобы не портились от погоды. По его же словам, надписи сделали люди, которые вовремя платят взносы и якобы возмущены беспечностью своих соседей.

«Нормальные люди юмор понимают, я думаю. Все, кто мне звонят, говорят: "Молодец, так и надо бороться с должниками". А если они по 2-3 года не платят… Как вы думаете?» — сказал Нановский.

Гражданам Украины, даже имеющим работу, часто приходится влачить нищенское существование. Так, в первом полугодии 2020 года за чертой бедности оказались 42,4% работающих украинцев.