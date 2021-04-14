Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает, что Россия якобы пытается начать провокационные действия на границе с Украиной. Об этом она сообщила в эфире телеканала ARD 14 апреля

«Российская сторона предпринимает все усилия, чтобы спровоцировать реакцию, и мы вместе с Украиной не хотим участвовать в этой игре», — заявила глава Минобороны ФРГ.

Глава МИД Украины ответил на призыв Лаврова к ФРГ и Франции © Facebook, Dmytro Kuleba

Ранее несколько западных стран заявили, что Россия обязана прокомментировать передвижения своих войск на границе с Украиной. В Кремле ответили, что РФ может перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать.

Кремль не раз заявлял, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересован в том, чтобы Киев преодолел внутренний политический и экономический кризис.