Белорусский хип-хоп-исполнитель Серёга (Сергей Пархоменко) в интервью Дмитрию Гордону 13 апреля ушел от обсуждения позиции относительно государственной принадлежности Крыма

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«Не хочу затрагивать этот вопрос, не хочу с тобой ссориться… После событий в ноябре в США (президентские выборы. — Ред.) я считаю, что можно перестать говорить о политике. Любая политика — это то, что цифровые гиганты считают политикой», — заявил Серёга.

Он подчеркнул, что не хочет войны и выступает за мирные взаимоотношения народов Белоруссии, России и Украины.

«Жалко людей, которые населяют Украину и смежные территории, людей, которые являются заложниками других, более сильных, жестких, рафинированных, беспринципных, жестоких, у которых есть рычаги давления на ситуацию. Жалко простых людей», — сказал рэпер.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение.

Саммит «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, планируется провести 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Власти Украины пригласили к участию в этой инициативе ряд стран, в том числе Турцию, Францию, Великобританию, Германию, Австрию, Канаду и США.

В МИД РФ заявили, что попытки Украины вернуть Крым и участие стран в деятельности «Крымской платформы» будут восприниматься как посягательство на территориальную целостность России.