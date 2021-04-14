По данным следствия, врач и заведующий патологоанатомическим отделением организовали в морге свой бизнес: за вознаграждение они были готовы ускорить вопрос со вскрытием и передачей тел умерших. Особенно эта услуга была востребована у тех людей, чьи близкие скончались от COVID-19.
По закону базовые услуги морга предоставляются бесплатно, однако в учреждении был свой тайный «прейскурант», согласно которому можно было оплатить ускоренное вскрытие, нахождение тела в холодильной камере, его омывание, одевание и т.д.
Также существовали отдельные услуги для родственников людей, которые скончались от COVID-19: за отдельную плату их могли выдать близким не в запечатанном, а в открытом гробу.
Медработников задержали во время получения крупной суммы денег от одной из пациенток. В ближайшее время им объявят подозрение в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).