Белорусский хип-хоп-исполнитель Серёга (Сергей Пархоменко), проживающий на Украине, рассказал о своем отношении к происходящему на родине после выборов президента в интервью журналисту Дмитрию Гордону 13 апреля

По словам рэпера, в его сердце с болью отзываются трагичные события и в Белоруссии, и в России, и на Украине. Он выразил надежду, что люди в этих странах найдут путь для того, чтобы преодолеть вызов, который всей планете бросило время в 2019-2020 году.

«Дальше хуже»: Лукашенко заявил об информационной войне © president.gov.by Александр Лукашенко проиграл президентские выборы и большинство в Белоруссии выходит на протесты против него.

«Лукашенко — хранитель баланса. Мы не можем знать того, что знает он, и, не владея этой информацией, объективно судить о его действиях, но я бы не хотел хотя бы день проходить в его мокасинах… Миллионы тех, которые были согласны и поддержали, — они никогда не выходят. Очень легко запутаться в цифрах, картинках, которую не мы монтируем, не мы снимаем, поэтому я не верю в большую часть того, что ты мне сейчас озвучил», — сказал рэпер.

Он отметил, что недавно был в Белоруссии, и там «царит мир, порядок и баланс».

«Я очень хочу, чтобы в Украине, России, Белоруссии как можно дольше погибало как можно меньше людей. Я очень не хочу, чтобы люди, которые раньше ходили друг к другу в гости, звонили, ездили на концерты, делали бизнес совместный, дружили, роднились, чтобы они были врагами. Я не хочу здесь войны», — заключил Серёга.

Серёга (Сергей Пархоменко) родился в 1976 году в Гомеле. Учился в Гомельском государственном университете им. Франциска Скорины и в Германии по специальности «политология и экономика». Как рэпер прославился после выпуска хита «Чёрный бумер». Всего выпустил 9 альбомов с треками. Живет на Украине, дает концерты также в России и Белоруссии.