Согласно жалобам, две тренерши во время занятий в 2019 и 2020 годах наносили телесные повреждения несовершеннолетним.
По факту умышленных легких телесных повреждений полиция начала досудебное расследование. Полицейские займутся допросом участников инцидента и проведением соответствующих экспертиз.
«Еще одна ужасная ситуация с применением насилия против детей возникла в нашем городе. Так, ровенская тренер местной спортивной школы систематически наносила телесные повреждения и побои деткам-школьникам, которых она тренировала. Она применяла к ним насилие (била по голове и другим участкам тела) и унижала последних», — говорится в сообщении местной общественной организации «Ангелы Жизни».
Известно, что воспитанники этой спортивной школы не один раз становились лучшими в чемпионатах Украины. Здесь же начинал свою карьеру чемпион мира Михаил Романчук.