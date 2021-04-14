Родители воспитанников спортивной школы по плаванию в Ровно написали коллективное заявление от имени пятерых человек с обвинением в избиении и унижении их детей со стороны двух тренеров. Об этом сообщили 13 апреля в местной полиции

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По факту умышленных легких телесных повреждений полиция начала досудебное расследование. Полицейские займутся допросом участников инцидента и проведением соответствующих экспертиз.

«Еще одна ужасная ситуация с применением насилия против детей возникла в нашем городе. Так, ровенская тренер местной спортивной школы систематически наносила телесные повреждения и побои деткам-школьникам, которых она тренировала. Она применяла к ним насилие (била по голове и другим участкам тела) и унижала последних», — говорится в сообщении местной общественной организации «Ангелы Жизни».

Известно, что воспитанники этой спортивной школы не один раз становились лучшими в чемпионатах Украины. Здесь же начинал свою карьеру чемпион мира Михаил Романчук.