«Хорошо, что есть Путин»: доцента Харьковской академии затравили в соцсетях из-за комментария

Волонтер сделала репост со страницы переводчика и журналиста Александра Михельсона о «двух видах полезных идиотов для Кремля».
«Одни считают, что Путин лезет в Украину, потому что здесь есть русскоязычные, а не было бы русскоязычных — не лез бы. Вторые считают, что Путин лезет в Украину, потому что здесь притесняют русскоязычных, а не ущемляли бы — не лез бы», — написал Михельсон.
К обсуждению подключилась Семейкина, которая назвала такие рассуждения автора «выпендрежем».
«А куда лезут не русскоязычные?.. Полезли на Донбасс [экс-врио президента Украины Александр] Турчинов и вся банда. У меня там полно студентов, пишущих правду. Хорошо, что есть Путин, может, всех не добьют», — написала доцент.
Комментаторов возмутила ее позиция, и один из них назвал Семейкину «ватной». Она ответила: «Ничего за 30 лет сами не сделали и не научились. Только оскорблять и кричать речевки. Сотворите что-то такое, чтобы из страны никто никуда не сбегал, нормально трудился, учился и лечился».
Также она обратилась к перепостившей запись Рофе, отметив, что та не понимает, «под чью дудку прыгает».