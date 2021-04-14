«Хорошо, что есть Путин»: доцента Харьковской академии затравили в соцсетях из-за комментария

В Харькове вспыхнул скандал из-за заявления доцента Харьковской госакадемии культуры Натальи Семейкиной о том, что президент РФ Владимир Путин защищает русскоязычных жителей Донбасса. Соответствующий комментарий она оставила под Facebook-постом сотрудницы благотворительного фонда «Харьков с тобой» Елены Рофе 13 апреля, но уже вечером удалила его

Россия продолжит защищать русских, но Донбасс забирать не станет — Песков © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Александра Михельсона о «двух видах полезных идиотов для Кремля».

«Одни считают, что Путин лезет в Украину, потому что здесь есть русскоязычные, а не было бы русскоязычных — не лез бы. Вторые считают, что Путин лезет в Украину, потому что здесь притесняют русскоязычных, а не ущемляли бы — не лез бы», — написал Михельсон.

К обсуждению подключилась Семейкина, которая назвала такие рассуждения автора «выпендрежем».

«А куда лезут не русскоязычные?.. Полезли на Донбасс [экс-врио президента Украины Александр] Турчинов и вся банда. У меня там полно студентов, пишущих правду. Хорошо, что есть Путин, может, всех не добьют», — написала доцент.



Комментаторов возмутила ее позиция, и один из них назвал Семейкину «ватной». Она ответила: «Ничего за 30 лет сами не сделали и не научились. Только оскорблять и кричать речевки. Сотворите что-то такое, чтобы из страны никто никуда не сбегал, нормально трудился, учился и лечился».

Также она обратилась к перепостившей запись Рофе, отметив, что та не понимает, «под чью дудку прыгает».