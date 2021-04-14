«Н.Патрушев проведет совещание по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности на Крымском полуострове. <…> Особое внимание планируется уделить мерам по обеспечению стабильности межнациональных, межрелигиозных отношений, а также профилактике террористических и экстремистских проявлений», — сказано в материале.
В совещании примут участие полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов, глава Республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, представители федеральных министерств и ведомств, сказали в СБ РФ.
Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и Донецкая и Луганская Народные Республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На днях политолог Олег Матвейчев объяснил, что президент Украины Владимир Зеленский усиливает напряженность в Донбассе для того, чтобы привлечь внимание американского президента Джо Байдена.