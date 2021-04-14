Российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре обратил внимание президента Финляндии Саули Ниинистё на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе. Об этом 13 апреля сообщила пресс-служба Кремля

Путин отказался говорить с Зеленским - Арестович © пресс-служба президента Украины / РИА Новости/Сергей Гунеев Саули Ниинистё Владимир Путин изложил российские подходы к разрешению внутриукраинского кризиса, обратив внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения. В этой связи подчеркнута безальтернативность минского "Комплекса мер" как основы мирного урегулирования и важность полного и неукоснительного выполнения Украиной договоренностей, достигнутых в "нормандском" формате», — говорится в материале.

Путин также проинформировал о только что состоявшемся по инициативе американской стороны телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На днях политолог Олег Матвейчев объяснил, что президент Украины Владимир Зеленский усиливает напряженность в Донбассе для того, чтобы привлечь внимание американского президента.