По ее словам, Ереван не простит Баку политику в отношении жителей Карабаха и найдет силы показать, «как будет побежден фашизм в регионе».
«Армяне жили и будут жить на своей земле намного дольше, чем Алиев и его фашистская и расистская система», — сказала Назарян.
Она добавила, что Азербайджан регулярно «воспевает войну» и разжигает ненависть человека к человеку, а потому такая политика и ее идеологи должна быть «опозорены».
Накануне Алиев заявил, что у Азербайджана отсутствуют планы военных операций на границе с Арменией, и выразил надежду, что у армян и азербайджанцев в Нагорном Карабахе «не будет проблем в том, чтобы жить бок о бок».
В 1991 году Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил во времена СССР. Началась война. В 1994-м Армения, Азербайджан и Нагорно-Карабахская Республика заключили перемирие.
Осенью 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР возобновились бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам конфликта Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.