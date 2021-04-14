Вице-спикер парламента Армении Лена Назарян отреагировала на слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о скором прекращении вражды между армянами и азербайджанцами и установлении мира в Нагорном Карабахе. Об этом 13 апреля сообщил Sputnik

Армения обвинила азербайджанских военных в осквернении памятников в Карабахе © РИА Новости, Каро Саакян | Перейти в фотобанк

«Армяне жили и будут жить на своей земле намного дольше, чем Алиев и его фашистская и расистская система», — сказала Назарян.

Она добавила, что Азербайджан регулярно «воспевает войну» и разжигает ненависть человека к человеку, а потому такая политика и ее идеологи должна быть «опозорены».

Накануне Алиев заявил, что у Азербайджана отсутствуют планы военных операций на границе с Арменией, и выразил надежду, что у армян и азербайджанцев в Нагорном Карабахе «не будет проблем в том, чтобы жить бок о бок».

В 1991 году Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил во времена СССР. Началась война. В 1994-м Армения, Азербайджан и Нагорно-Карабахская Республика заключили перемирие.

Осенью 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР возобновились бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам конфликта Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.