Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд в страну российским певцам Григорию Лепсверидзе (Лепсу) и Александру Буйнову. Об этом 13 апреля сообщило издание «Украинские новости»

Солисту группы «Песняры» запретили въезд на Украину © Facebook, Геннадий Чекита

Решение может быть связано с уголовным делом против 23 российских артистов, которое было возбуждено из-за их участия в концерте на открытии Крымского моста.

Музыканты пока не прокомментировали решение спецслужб.

При этом СБУ отметила, что не располагает информацией о запрете на въезд в республику российскому актеру Дмитрию Харатьяну и певцу Диме Билану, которые также принимали участие в указанном концерте.

Украинские власти создали черный список российских деятелей культуры в 2015 году. В него вошли, например, Олег Газманов, Сергей Пенкин, Валерия, Александр Розенбаум и Юлия Чичерина. Правительство Украины также запретило показ российских фильмов с «милитаристскими» мотивами, снятых после 1991 года, и сериалов, созданных после 2014-го.