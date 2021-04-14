Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном 13 апреля объявил о начале «нового дня» в отношениях между Киевом и Вашингтоном. Соответствующее видеообращение он опубликовал в своем Facebook

Блинкен и Столтенберг обсудили Украину и Россию © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Тони Блинкеном, нашим разговором. Мы час спокойно обговаривали все ключевые вопросы нашей повестки дня. Помните, после нашего первого телефонного разговора я написал, что начнется новый день в отношениях между Украиной и Америкой. Сегодня могу уверенно сказать, что день начался, и мы уже его успешно проживаем», — сказал Кулеба.

Кулеба в феврале провел телефонный разговор с Блинкеном, в ходе которого стороны договорились сделать более амбициозным стратегическое партнерство между странами.