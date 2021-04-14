«Я очень удовлетворен нашей встречей с Тони Блинкеном, нашим разговором. Мы час спокойно обговаривали все ключевые вопросы нашей повестки дня. Помните, после нашего первого телефонного разговора я написал, что начнется новый день в отношениях между Украиной и Америкой. Сегодня могу уверенно сказать, что день начался, и мы уже его успешно проживаем», — сказал Кулеба.
Кулеба в феврале провел телефонный разговор с Блинкеном, в ходе которого стороны договорились сделать более амбициозным стратегическое партнерство между странами.