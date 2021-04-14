Жителя Мариуполя осудят за пропаганду войны и призывы изменить границы Украины в социальных сетях. Об этом 13 апреля сообщи портал «Новости Донбасса»

«Уточним границы». Жириновский о будущей судьбе Украины, Белоруссии и Прибалтики © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

Досудебное расследование завершено. Максимальное наказание по части 1 статьи 110 («Посягательство на территориальную целостность») и статьи 436 («Пропаганда войны») Уголовного кодекса Украины — до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

В конце марта Офис генпрокурора Украины также заподозрил в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность трех членов общественного объединения «Украинский выбор», которую возглавляет руководитель политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, за организацию и проведение референдума о статусе Крыма в 2014 году.