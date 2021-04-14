«Целью реализации стратегии является повышение эффективности деятельности представительства по содействию соблюдению прав и основных свобод граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя или переселившихся с временно оккупированной территории и проживающих в других регионах Украины, росту и укреплению уровня их доверия к государственным институтам, выполнению мероприятий, направленных на восстановление территориальной целостности Украины, деоккупацию и реинтеграцию Автономной Республики Крым и города Севастополя», — говорится в документе.
Согласно стратегии, представительство президента в Крыму должно также заниматься развитием эффективного взаимодействия с Меджлисом крымскотатарского народа*, общественными объединениями и инициативными группами, представляющими интересы граждан Украины, проживающих в Крыму.
Кроме того, представительство должно способствовать реализации эффективной информационной политики и противодействию дезинформации. В частности, обеспечивать президента Украины, органы государственной власти и местного самоуправления достоверной и актуальной информацией о ситуации на полуострове.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования. Российские власти настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.
*Деятельность организации запрещена на территории РФ