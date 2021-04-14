Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О приоритетных направлениях деятельности представительства президента Украины в Автономной Республике Крым». Об этом 13 апреля сообщили на сайте главы государства

Украина своими санкциями признала Крым российским — сенатор © РИА Новости, Нина Зотина

Согласно стратегии, представительство президента в Крыму должно также заниматься развитием эффективного взаимодействия с Меджлисом крымскотатарского народа*, общественными объединениями и инициативными группами, представляющими интересы граждан Украины, проживающих в Крыму.

Кроме того, представительство должно способствовать реализации эффективной информационной политики и противодействию дезинформации. В частности, обеспечивать президента Украины, органы государственной власти и местного самоуправления достоверной и актуальной информацией о ситуации на полуострове.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования. Российские власти настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ