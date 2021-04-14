Идея строительства обходных газопроводов заключалась не в том, чтобы полностью осушить украинскую ГТС, а в том, чтобы уйти от монополии одного транзитера. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ищенко предрек масштабную войну Украины с Россией © Скриншшот из видео Украина.ру Дмитрий Песков назвал планы США назначить спецпредставителя для воспрепятствования проекту «Северный поток — 2» вмешательством во внутренние дела и экономические интересы других стран.

«Северный поток — 2», в частности, нужен на случай, если любая транзитная держава начнет выдвигать неприемлемые условия, и ее можно будет обойти, и существующие объемы будут переброшены в другую систему, пояснил эксперт.

«СП-2» будет достроен. Там уже не так много нужно достраивать, и при всех политических сложностях, при всем сопротивлении США, и Россия, и Германия демонстрируют намерение этот газопровод достроить. С его достройкой вопрос исчезновения монополиста полностью закрывается», — указал Ищенко.

Политолог добавил, что если не будет существенного роста потребления газа в Евросоюзе, для России не вызовет особых сложностей переброска объемов топлива с одного направления на другое, тем более что Москва развивает производство сжиженного газа.