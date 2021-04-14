Военная обстановка на линии разграничения между вооруженными силами народных республик и украинской армией обострилась с начала года. В ДНР и ЛНР полагают, что увеличение числа обстрелов и концентрация военной техники в прифронтовых районах говорят о подготовке наступления на неподконтрольные Киеву районы Донбасса.
Соответственно, отсюда дальше можно считать, сколько дней продлится и какие примерно будут потери, пояснил специалист.
«Опять же, если боевые действия войдут в какую-то решающую, завершающую стадию, например, окружение и разгром группировок, то можно вспомнить, во что обошлись Украине последние три-четыре дня Дебальцевского котла. И, собственно говоря, это будет сразу ответ на то, как вырастут потери. Поэтому я думаю, что, конечно, эти подсчеты идут, но пытаться самому их формировать неэтично», — указал Шурыгин.
По его мнению, как бы жителям Донбасса ни было тяжело постоянно пребывать в условиях «ни мира, ни войны», им придется терпеть, пока Украина не нарушила «Минск».
Однако, считает собеседник издания, Украину так или иначе спровоцируют на возобновление боевых действий, чтобы окончательно сделать Россию ответственной за эту войну и превратить ситуацию в противостояние НАТО и России.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.