Если предположить, что новый вооруженный конфликт в Донбассе будет идти не менее двух недель, и это будет конфликт высокой интенсивности, то ежесуточные потери очень скоро выйдут на цифру несколько сотен человек. Об этом рассказал военный эксперт «Изборского клуба» Владислав Шурыгин в интервью изданию Украина.ру

«Украину гонят на бойню»: Владислав Шурыгин назвал casus belli для России © кадр из видео Украина.ру

Соответственно, отсюда дальше можно считать, сколько дней продлится и какие примерно будут потери, пояснил специалист.

«Опять же, если боевые действия войдут в какую-то решающую, завершающую стадию, например, окружение и разгром группировок, то можно вспомнить, во что обошлись Украине последние три-четыре дня Дебальцевского котла. И, собственно говоря, это будет сразу ответ на то, как вырастут потери. Поэтому я думаю, что, конечно, эти подсчеты идут, но пытаться самому их формировать неэтично», — указал Шурыгин.

По его мнению, как бы жителям Донбасса ни было тяжело постоянно пребывать в условиях «ни мира, ни войны», им придется терпеть, пока Украина не нарушила «Минск».

Однако, считает собеседник издания, Украину так или иначе спровоцируют на возобновление боевых действий, чтобы окончательно сделать Россию ответственной за эту войну и превратить ситуацию в противостояние НАТО и России.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.