Если мы посмотрим на сегодняшний Мариуполь, то этот город буквально за несколько лет превратился в жемчужину. В этом заслуга и городских властей, и «Метинвеста», который активно вкладывает в развитие инфраструктуры. Об этом рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Кость Бондаренко: Зеленский шел в политику по приколу, но почувствовал вкус власти © РИА Новости, Нина Зотина Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что президент Украины начал процесс деолигархизации в стране, направленный не на борьбу с отдельными представителями крупного бизнеса, а на изменение системы, уменьшение барьеров для ведения бизнеса и установление единых для всех правил игры.

Как бы мы ни относились к олигархам, деолигархизация станет однозначно вредным явлением для Украины, поскольку олигархи являются сегодня естественным барьером на пути продвижения интересов транснациональных корпораций, подчеркнул эксперт.

«Дело в том, что тот же Ринат Ахметов — это 20-25% валютной выручки Украины. То же самое можно сказать о других. Если мы посмотрим на сегодняшний Мариуполь, то этот город буквально за несколько лет превратился в жемчужину… То же самое можно сказать о Запорожье, Днепре и других городах, где крупный бизнес очень активно вкладывается в их развитие. Уберите оттуда крупный бизнес в лице Ахметова, Новинского, Коломойского или Пинчука, и вы увидите, какой упадок будет в этих городах», — считает Бондаренко.

Политолог добавил, что сегодня в любом случае речь идет не о борьбе со всеми олигархами, а о борьбе с определенными олигархами.

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