Как бы мы ни относились к олигархам, деолигархизация станет однозначно вредным явлением для Украины, поскольку олигархи являются сегодня естественным барьером на пути продвижения интересов транснациональных корпораций. Об этом рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Кость Бондаренко: Сегодняшние олигархи уже не те, что были в начале 2000-х © РИА Новости, Нина Зотина Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что президент Украины начал процесс деолигархизации в стране, направленный не на борьбу с отдельными представителями крупного бизнеса, а на изменение системы, уменьшение барьеров для ведения бизнеса и установление единых для всех правил игры.

Эксперт отметил, что если сегодня убрать из украинской политики Рината Ахметова, Игоря Коломойского и Виктора Пинчука или каким-то образом раскулачить их, то это не значит, что сразу же начнет развиваться средний класс или начнет развиваться малое предпринимательство.

«Просто будет открыт путь для транснациональных корпораций, которые действуют более цинично, более нагло и никогда не задумываются о таких, с их точки зрения, «пустяках», как социальная ответственность бизнеса», — указал Бондаренко.

Политолог добавил, что самым вопиющим примером произвола транснациональных корпораций служит взрыв на химическом заводе в индийском городе Бхопал в 1980-е годы, когда более 15 тысяч человек пострадали из-за нежелания ТНК вкладывать средства в обеспечение безопасности и модернизацию производства.

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