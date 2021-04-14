Есть мнение, что если украинские войска все же начнут наступление в Донбассе, они начнут это там, где этого совсем не ожидаешь. Об этом рассказал военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин в интервью изданию Украина.ру

Стешин: что уготовила Россия для ВСУ? © кадр видео Украина.ру

«Единственное место — короткий отрезок побережья от границы до Широкино, по Азову, и, собственно, продемонстрированы нам были лодки, восемьдесят, типа «Зодиак», десантное плавсредство, которое во всех армиях активно используется, скоростное, и не видит радар. На восьмидесяти этих лодках можно много кого перевезти и высадить на побережье. Посмотрим», — рассуждает эксперт.

Стешин также отметил, что в случае полномасштабного наступления ополченцы Донбасса отойдут в городскую застройку, а у украинских войск нет опыта такого рода боев, тем более что вооруженные силы ДНР/ЛНР будут биться за собственные дома.

И одностороннее соблюдение «Минска», и отказ от диверсионной войны на территории Украины, тем более в ответ на убийство народных героев и командиров — это бремя честности и чистоты, которое несут республики Донбасса, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.