Военная обстановка на линии разграничения между вооруженными силами народных республик и украинской армией накалилась до предела. В ДНР и ЛНР полагают, что увеличение числа обстрелов и концентрация военной техники в прифронтовых районах говорят о подготовке наступления на неподконтрольные Киеву районы Донбасса.
«Единственное место — короткий отрезок побережья от границы до Широкино, по Азову, и, собственно, продемонстрированы нам были лодки, восемьдесят, типа «Зодиак», десантное плавсредство, которое во всех армиях активно используется, скоростное, и не видит радар. На восьмидесяти этих лодках можно много кого перевезти и высадить на побережье. Посмотрим», — рассуждает эксперт.
Стешин также отметил, что в случае полномасштабного наступления ополченцы Донбасса отойдут в городскую застройку, а у украинских войск нет опыта такого рода боев, тем более что вооруженные силы ДНР/ЛНР будут биться за собственные дома.
И одностороннее соблюдение «Минска», и отказ от диверсионной войны на территории Украины, тем более в ответ на убийство народных героев и командиров — это бремя честности и чистоты, которое несут республики Донбасса, заключил собеседник издания.
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