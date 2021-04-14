И одностороннее соблюдение «Минска», и отказ от диверсионной войны на территории Украины, тем более в ответ на убийство народных героев и командиров — это бремя честности и чистоты, которое несут республики Донбасса. Об этом рассказал военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Стешин: Военные приготовления Украины в Донбассе – цирковой номер © Facebook, Дмитрий Стешин

Что касается одностороннего выполнения «Минска», то в 2015 году многие считали эти договоренности «сливом» республик и провалом российской дипломатии, но то, что Украина пытается из них выйти, — это подтверждение того, что руки у нее связаны и она пока никуда не денется, пояснил эксперт.

«Если она их расторгнет в одностороннем порядке, начав боевые действия, то она автоматически становится виноватой стороной и развязывает руки не участнику, а гаранту соблюдения Минских соглашений — Российской Федерации», — указал Стешин.

Пока все это напоминает попытки раскачать ситуацию и посмотреть, как на это реагируют республики, как будет вести себя Россия, пояснил собеседник издания.

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