Военная обстановка на линии разграничения между вооруженными силами народных республик и украинской армией накалилась до предела. В ДНР и ЛНР полагают, что увеличение числа обстрелов и концентрация военной техники в прифронтовых районах говорят о подготовке наступления на неподконтрольные Киеву районы Донбасса.
Что касается одностороннего выполнения «Минска», то в 2015 году многие считали эти договоренности «сливом» республик и провалом российской дипломатии, но то, что Украина пытается из них выйти, — это подтверждение того, что руки у нее связаны и она пока никуда не денется, пояснил эксперт.
«Если она их расторгнет в одностороннем порядке, начав боевые действия, то она автоматически становится виноватой стороной и развязывает руки не участнику, а гаранту соблюдения Минских соглашений — Российской Федерации», — указал Стешин.
Пока все это напоминает попытки раскачать ситуацию и посмотреть, как на это реагируют республики, как будет вести себя Россия, пояснил собеседник издания.
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