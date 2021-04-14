Военная обстановка на линии разграничения между вооруженными силами народных республик и украинской армией накалилась до предела. В ДНР и ЛНР полагают, что увеличение числа обстрелов и концентрация военной техники в прифронтовых районах говорят о подготовке наступления на неподконтрольные Киеву районы Донбасса.
«В общем, номер никакой смертью и не пахнет, но все расходятся довольные, потому что пережили весь спектр эмоций. Вот здесь, мне кажется, примерно то же самое», — считает эксперт.
Пока все это напоминает попытки раскачать ситуацию и посмотреть, как на это реагируют республики, как будет вести себя Россия, пояснил Стешин.
Никто не может сказать с точностью, будет ли украинское наступление, но можно предположить, что на фронтах в республиках обстрелов будет больше, и людей будет гибнуть больше, заключил собеседник издания.
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