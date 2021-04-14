Украинские войска в Донбассе сегодня занимаются тем, что в цирке называется «продажа номера», когда акробат перед трюком очень долго прощается с публикой, а потом оказывается, что он прицеплен к потолку страховкой, а внизу поставлена сетка. Об этом рассказал военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Стешин: Военные приготовления Украины в Донбассе – цирковой номер © Facebook, Дмитрий Стешин

«В общем, номер никакой смертью и не пахнет, но все расходятся довольные, потому что пережили весь спектр эмоций. Вот здесь, мне кажется, примерно то же самое», — считает эксперт.

Пока все это напоминает попытки раскачать ситуацию и посмотреть, как на это реагируют республики, как будет вести себя Россия, пояснил Стешин.

Никто не может сказать с точностью, будет ли украинское наступление, но можно предположить, что на фронтах в республиках обстрелов будет больше, и людей будет гибнуть больше, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.