Украина не скрывает своих намерений, что ее государственный аппарат в среднесрочной перспективе, как минимум пока не сменится вектор, будет работать на полное уничтожение России как цивилизационного пространства, подчеркнул эксперт.
«Донбасс — это часть русского цивилизационного пространства. Причем тут «адекватная Украина»? Вопрос в том, является ли это частью русской цивилизации, или частью европейской цивилизации? Часть Украины решила, что она часть русской цивилизации, а часть Украины приняла европейский вектор. Но она не просто приняла европейский вектор. Она приняла ярко антироссийский вектор, где, как в фильме «Горец», «остаться должен кто-то один»», — пояснил Пургин.
Политик добавил, что при этом он весьма критически относится к доктрине «Русский Донбасс», потому что считает, что это навязывание государственным аппаратом ДНР/ЛНР антиценностей.
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