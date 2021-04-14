Если разрешить американским властям самым наглым образом и шантажом вмешиваться в европейскую энергетическую политику, то они будут вмешиваться в политику Европы по любому вопросу. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

Александр Рар: Америка не решится ввести санкции против Шредера и немецких портов из-за «Северного потока – 2» © РИА Новости, Михаил Климентьев Джо Байдена давит Конгресс, чтобы он ввел санкции против тех, кто участвует в строительстве газопровода, а Байден якобы сопротивляется этому, понимая, что санкции только ухудшат отношения с Германией, которые и так были испорчены во времена Дональда Трампа.

«Европа уже во многих вопросах становится автономной, ведя свои собственные дела. Энергетическая безопасность не была под контролем американцев даже во время холодной войны. Их дерзость просто зашкаливает», — констатировал эксперт.

Рар отметил, что Германия, Италия и многие другие европейские страны считают, что энергетический альянс Европы с Россией надо сохранить, потому что он является путеводителем бизнеса на российский рынок и, наоборот, приглашает российские компании в Германию и Европу.

В Европы есть страны, которые настроены на новую газовую войну с Россией, на самый жесткий конфликт с ней и на закрытие двери в Европу для России, но они не понимают, что этого не получится, заключил собеседник издания.

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