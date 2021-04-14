Цель Зеленского — создать иллюзию решения конфликта в Донбассе не только перед собственным населением, но и перед иностранными лидерами, показать, что он находится в гуще событий и ищет пути завершения войны, сказал политолог.
«Ему надо объяснить, почему он не выполнил своё главное обещание, и от того, насколько убедительно он это объяснит своим избирателям, вообще будет зависеть, будет ли у него второй срок в принципе», — полагает Злобин.
20 мая 2019 года состоялась инаугурация Владимира Зеленского. Во время церемонии он произнес речь и дал множество обещаний гражданам Украины.
Ни одно из них не было и не будет выполнено, сказала заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель портала «Евразия» Наталья Макеева.
По ее словам, война в Донбассе по-прежнему продолжается, минские договоренности не соблюдаются, экономика всё также в руинах. Президенту нет дела до своей страны, сообщила эксперт.