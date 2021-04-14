Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Донбассе для того, чтобы показать, что он лично занимается «проблемой» войны. Об этом в интервью Украина.ру рассказал американо-российским политолог Николай Злобин

Цель Зеленского — создать иллюзию решения конфликта в Донбассе не только перед собственным населением, но и перед иностранными лидерами, показать, что он находится в гуще событий и ищет пути завершения войны, сказал политолог.

«Ему надо объяснить, почему он не выполнил своё главное обещание, и от того, насколько убедительно он это объяснит своим избирателям, вообще будет зависеть, будет ли у него второй срок в принципе», — полагает Злобин.

Зеленский выглядит довольно жалко — Неменский © president.gov.ua Владимира Зеленского. Во время церемонии он произнес речь и дал множество обещаний гражданам Украины.

Ни одно из них не было и не будет выполнено, сказала заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель портала «Евразия» Наталья Макеева.

По ее словам, война в Донбассе по-прежнему продолжается, минские договоренности не соблюдаются, экономика всё также в руинах. Президенту нет дела до своей страны, сообщила эксперт.