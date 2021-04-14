Если мы получим горячий конфликт на Донбассе и сценарий, при котором Украина распадется на две части, никакой деолигархизации страны не будет. Об этом рассказал руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Олег Устенко заявил, что у главы государства «есть четкая воля двигаться в направлении борьбы с олигархами». Так, команда Владимира Зеленского предлагает амнистию капитала, проведение судебной реформы, возобновление антикоррупционной инфраструктуры, демонополизацию экономики и развитие конкуренции.

Однако, подчеркнул эксперт, в распаде Украины сегодня не заинтересована ни одна из сторон украинского кризиса.

«Зеленский отнюдь не ястреб, возможно, его подталкивают, и он может говорить «да», но не стремится, прекрасно понимая последствия. И России это не надо, тем более пока висит вопрос «Северного потока», поскольку для США это была бы идеальная комбинация, чтобы показать оскал русского медведя и захлопнуть железный занавес в отношении России. В Кремле прекрасно это понимают и, естественно, не хотят играть по чужому сценарию», — указал Золотарев.

Политолог добавил, что объективно олигархи являются последним оплотом украинского суверенитета, и если в один прекрасный день они исчезнут, внешнее управление примет предельно циничные и людоедские формы.

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