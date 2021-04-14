Само по себе обострение в Донбассе «Северному потоку – 2» не помешает. А если эта война негативно повлияет на транзит газа через Украину, то Европа еще больше будет заинтересована в завершении проекта. Об этом рассказал руководитель Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в интервью изданию Украина.ру.

«Северный поток – 2»: Готовность проекта составляет 95%, против него участились провокации со стороны Польши © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock Дмитрий Дробницкий заявил, что США могут спровоцировать обострение боевых действий на Украине, чтобы остановить транзит и нанести таким образом еще один удар по «Северному потоку — 2».

Эксперт пояснил, что в случае повреждения украинской ГТС в результате боевых действий вновь будет актуален старый тезис о том, что «Северный поток — 2» должен убрать политический риск транзита через Украину.

«Я лично не считаю этот тезис главным. Для меня в «Северном потоке — 2» самое главное — это экономия почти 2 тыс. километров по расстоянию. То есть это чисто экономическая история. Но если США будут настаивать на том, что нужно сейчас русским перекрыть кран через Украину, то это убивает их собственный тезис. Потому что они всегда говорили: пусть русские качают газ через Украину. Точка», — уточнил Симонов.

Поэтому, добавил специалист, возможное обострение в Донбассе может быть использовано не для прекращения транзита, а скорее для демонизации России.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.