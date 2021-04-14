Если США введут санкции против «Газпрома» как собственника Nord Stream 2 AG и потребуют от Европы прекратить все отношения с ним, это будет означать настоящее объявление войны с непонятными последствиями. Об этом рассказал руководитель Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в интервью изданию Украина.ру.

Константин Симонов. Кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Дмитрий Песков назвал планы США назначить спецпредставителя для воспрепятствования проекту «Северный поток — 2» вмешательством во внутренние дела и экономические интересы других стран.

«Ввести санкции против «Газпрома» и требовать от европейцев прекратить все коммерческие отношения с крупнейшим поставщиком газа — это такой хаос, о котором я сегодня даже думать не готов», — подчеркнул эксперт.

Симонов считает, что какие-то элементы ограничений, трезвомыслия в современной международной политике еще остались, но если мы переходим к теории тотального хаоса, то возможны и такие меры.

Специалист добавил, что пока же США для срыва строительство проекта будет оказывать всяческое давление на своих европейских союзников на тайных переговорах и ставить им ультиматумы.

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