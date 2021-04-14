Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал планы США назначить спецпредставителя для воспрепятствования проекту «Северный поток — 2» вмешательством во внутренние дела и экономические интересы других стран.
«Ввести санкции против «Газпрома» и требовать от европейцев прекратить все коммерческие отношения с крупнейшим поставщиком газа — это такой хаос, о котором я сегодня даже думать не готов», — подчеркнул эксперт.
Симонов считает, что какие-то элементы ограничений, трезвомыслия в современной международной политике еще остались, но если мы переходим к теории тотального хаоса, то возможны и такие меры.
Специалист добавил, что пока же США для срыва строительство проекта будет оказывать всяческое давление на своих европейских союзников на тайных переговорах и ставить им ультиматумы.
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