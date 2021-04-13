Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным выразил заинтересованность в нормализации отношений между двумя странами и налаживании диалога, в том числе в сфере стратегической стабильности. Об этом во вторник по итогам беседы лидеров сообщила пресс-служба Кремля

«Джозеф Байден высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата», — говорится в сообщении.

Зеленский разбушевался: зачем президент Украины бросил вызов Байдену © РИА Новости, пресс-служба президента Украины Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден условились дать указания соответствующим ведомствам проработать вопросы, затронутые в ходе телефонного разговора.

На фоне этой беседы российский рубль укрепился по отношению к доллару США, стоимость которого на Мосбирже упала почти на 2% до 75,85 рублей за доллар по состоянию на 18:40, индекс РТС вырос на 1,8%.