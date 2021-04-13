«Джозеф Байден высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата», — говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден условились дать указания соответствующим ведомствам проработать вопросы, затронутые в ходе телефонного разговора.
На фоне этой беседы российский рубль укрепился по отношению к доллару США, стоимость которого на Мосбирже упала почти на 2% до 75,85 рублей за доллар по состоянию на 18:40, индекс РТС вырос на 1,8%.