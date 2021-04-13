Как сообщалось, Байден также выразил обеспокоенность ростом военного присутствия России близ границ с Украиной.
«Президент Байден подтвердил свою цель выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил встречу-саммит в третьей стране в предстоящие месяцы для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются США и Россия», — говорится в сообщении.
Начиная с марта президент Украины Владимир Зеленский в течение месяца наращивал напряженность в Донбассе, усиливая обстрелы и провокации, лишь для того, чтобы вынудить Байдена поговорить с ним по телефону.
С Путиным Байден после своего избрания на пост главы государства побеседовал еще в январе. Байден не предлагал Зеленскому провести личную встречу в какие-то конкретные сроки.