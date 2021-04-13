Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным высказал обеспокоенность в связи с усилением военного присутствия РФ на границе с Украиной и в Крыму, сообщила пресс-служба Белого дома 13 апреля

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ответ на претензии Запада относительно перемещений военных соединений РФ близ границы с Украиной сказал: «Мы там живем, это наша страна».

«Президент Байден подчеркнул непоколебимую приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и выразил озабоченность внезапным наращиванием Россией военных возможностей в оккупированном Крыму и на границе с Украиной», — говорится в сообщении.

Зеленский разбушевался: зачем президент Украины бросил вызов Байдену © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

Следует отметить, что военные корабли США постоянно присутствуют в Черном море, в тысячах километров от своих границ.

Кроме того, американские военные постоянно принимают участие в мероприятиях по линии НАТО на Украине. Однако никаких вопросов у Вашингтона по этому поводу не возникает.