Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ответ на претензии Запада относительно перемещений военных соединений РФ близ границы с Украиной сказал: «Мы там живем, это наша страна».
«Президент Байден подчеркнул непоколебимую приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и выразил озабоченность внезапным наращиванием Россией военных возможностей в оккупированном Крыму и на границе с Украиной», — говорится в сообщении.
Байден также «призвал Россию к деэскалации напряженности», заявили в Белом доме.
Следует отметить, что военные корабли США постоянно присутствуют в Черном море, в тысячах километров от своих границ.
Кроме того, американские военные постоянно принимают участие в мероприятиях по линии НАТО на Украине. Однако никаких вопросов у Вашингтона по этому поводу не возникает.